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| | Аналитики разочаровались в iPhone X

Аналитики разочаровались в iPhone X

Сегодня, 03:30
Аналитики не уверены в больших продажах смартфонов iPhone X в новом году. Всему виной падение ажиотажа вокруг гаджета.

Аналитики разочаровались в iPhone X

 

По мнению специалистов, компании Apple не удастся реализовать больше 35 миллионов смартфонов на старте следующего года, что на 10 млн штук менее предыдущего прогноза фирмы из США. Аналитик Чжан Бин заявил, после продаж начальных партий iPhone X, рынок обеспокоен тем, что большая стоимость модели может негативно сказаться на его спросе.

Не уверены в успехе десятой версии гаджета и в JL Warren Capital, сотрудники которой предполагают, что продажи флагмана сократятся до 25 миллионов единиц. Это можно объяснить плохим спросом по причине высокой стоимости при отсутствии интересных нововведений. До этого азиатская пресса сообщала, что Apple сама снизила прогноз продаж в первом квартале 2018 года до 30 млн моделей с прежних 50 млн.
Никита Готский
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