Флагман Nokia 9 засветился на видео

Компания Nokia провела для себя достаточно неплохой год, вернувшись на рынок и хоть теперь и не занимает тех незыблемых позиций, что раньше, но определенную нишу заняла. Тем не менее, ситуация может изменится после того, как на рынке появится флагман Nokia 9. Флагман от HMD Global недавно засветился на видео.

Как известно, устройство получит безрамочный корпус, а также двойную камеру. Соответствующие выводы можно было сделать, увидев в ролике сам девайс, а также два специально разработанных для него чехла. Исходя из аксессуаров, камера будет размещена на манер того, как это сделали Apple со своим iPhone X, то есть вертикально. Под датчиком поместят сканер отпечатка пальцев. На нижней боковой панели можно будет обнаружить порт для USB-C, а также микрофон.

Ранее также сообщалось о том, что второй флагман в истории бренда будет обладать OLED-дисплеем на 5,5 дюйма, а также восьмиядерным процессором типа Qualcomm Snapdragon 835 и 128 гигабайтами встроенной памяти. Аккумулятор обеспечит продолжительную работу за счет емкости в 3250 мАч.

Основные камеры порадуют мощностью в 12 и 13 мегапикселей. Сотрудники HMD-Global обещают, что Nokia 9 безусловно найдет своего клиента и сможет конкурировать с лучшими представителями сферы.

Николай Офицеров