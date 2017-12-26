NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Флагман Nokia 9 засветился на видео

Флагман Nokia 9 засветился на видео

Вчера, 22:40
Компания Nokia провела для себя достаточно неплохой год, вернувшись на рынок и хоть теперь и не занимает тех незыблемых позиций, что раньше, но определенную нишу заняла. Тем не менее, ситуация может изменится после того, как на рынке появится флагман Nokia 9. Флагман от HMD Global недавно засветился на видео.
 

Флагман Nokia 9 засветился на видео

 

Как известно, устройство получит безрамочный корпус, а также двойную камеру. Соответствующие выводы можно было сделать, увидев в ролике сам девайс, а также два специально разработанных для него чехла. Исходя из аксессуаров, камера будет размещена на манер того, как это сделали Apple со своим iPhone X, то есть вертикально. Под датчиком поместят сканер отпечатка пальцев. На нижней боковой панели можно будет обнаружить порт для USB-C, а также микрофон.
 
Ранее также сообщалось о том, что второй флагман в истории бренда будет обладать OLED-дисплеем на 5,5 дюйма, а также восьмиядерным процессором типа Qualcomm Snapdragon 835 и 128 гигабайтами встроенной памяти. Аккумулятор обеспечит продолжительную работу за счет емкости в 3250 мАч.
 
Основные камеры порадуют мощностью в 12 и 13 мегапикселей. Сотрудники HMD-Global обещают, что Nokia 9 безусловно найдет своего клиента и сможет конкурировать с лучшими представителями сферы.

Николай Офицеров
Новости по теме
В продаже появился флагман Nokia 8
В продаже появился флагман Nokia 8

На домашнем рынке начал продаваться флагманский смартфон Nokia 8. Жители Финляндии уже могут приобрести себе данное устройство. Как известно, представлен

В Сети показали первый Android-смартфон Nokia от HMD Global
В Сети показали первый Android-смартфон Nokia от HMD Global

Компания-разработчик HMD Global презентовала на выставке в Китае первый смартфон возрожденной Nokia, работающий на базе ОС Android. Устройство под названием

Nokia Z2 Plus засветился на Geekbench
Nokia Z2 Plus засветился на Geekbench

Как стало известно, финская компания Nokia презентует ещё один новый смартфон Nokia Z2 Plus. Данная информация была предоставлена зарубежными СМИ, которые в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости