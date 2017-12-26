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| | Apple заблокировали iPad одного из пользователей на 47 лет

Apple заблокировали iPad одного из пользователей на 47 лет

Вчера, 21:40
Владелец iPad, который долго не пользовался своим девайсом, включив планшет, случайно обнаружил, что тот заблокирован на 47 лет.

Apple заблокировали iPad одного из пользователей на 47 лет

 

Американский пользователь iPad около трёх лет просто не пользовался своим гаджетом. Позже молодой человек решил включить любимый девайс, однако после экрана загрузки iPad выдал ошибку и попросил перезагрузить его через 47 лет. Другие пользователи техники Apple и служба поддержки объяснили мужчине, что такое случилось из-за долгой неактивности планшета. Система безопасности просто откатила настройки до заводских и дата, и время сместились до 1970 года.

Пользователи порекомендовали молодому человеку просто сделать полный сброс настроек, через iTunes на компьютере, откатив настройки до актуальной даты.
Валерия Голицына
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