Программист впервые взломал iPhone X

Первый джейлбрейк для системы iPhone X был официально выпущен. Создателем джейлбрейка является Джонатан Левин выпустил альтернативную прошивку, которая подойдет для всех устройств, на которых поддерживается операционная система iOS 11.

Доступен джейлбрейк для версий «оси» 11.0 11.1.2 и устройств iPhone/iPad. Программист ранее выпускал программу, с помощью которой также можно взломать телевизионную приставку Apple TV. Для того, чтобы создать джейлбрейк Левином была использована обнаруженная в iOS 11.1.2 уязвимость.

Согласно имеющейся информации, альтернативная прошивка предлагает возможность привязанного джейлбрейка. Потому после перезагрузки системы или же выключения смартфона процесс вновь придется повторить с нуля. Также производитель джейлбрейка предупреждает пользователей, что не несет персональной ответственности за возможные поломки, которые могут произойти внутри системы. Перед тем как начать загрузку Левин рекомендует сделать для iOS резервную копию.

Установка альтернативной операционной системы, как известно, среди владельцев «яблочных» гаджетов становится все менее популярной. Во многом связано это с тем, что купертиновцы значительно увеличили показатели безопасности, а также меньшими возможностями, предоставляемыми современными джейлбрейками.

Николай Офицеров