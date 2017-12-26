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| | Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

Сегодня, 10:36
Стартапы не всегда приносят исключительно инновационные решения. Британская начинающая компания Zanco, к примеру, представила самый маленький в мире смартфон. Для этого на краудфандинг платформе Kickstarter была начала кампания, которая закончилась успехом. Потому по сети уже активно распространяется реклама миниатюрного Zanco Tiny T1.
 

Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

 

Габариты мобильного устройства составляют крошечные по нынешним меркам 46x 21x 12 миллиметров. Сам телефон при этом вести лишь 12 граммов. Zanco Tiny T1 почти в два раза меньше, чем нашумевший пару месяцев назад спиннер-телефон. Несмотря на свои размеры, телефон оснащается слотом для карты nano-SIM, а также 32 гигабайтами оперативной памяти. Столько же хранилища пользователь получит и на жестком носителе.
 
В телефоне может хранится до 300 контактов и приблизительно 50 текстовых сообщений. Входящие и исходящие вызовы могут осуществлять исключительно в сетях 2G. Оснащается телефон OLED-диагональю в 12,5 миллиметра и однокристальной системой MediaTek MTK6261D. Аккумулятор имеет емкость в 200 мАч, чего хватит на три дня в режиме ожидания и три часа в разговоре.

Николай Офицеров
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