Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

Стартапы не всегда приносят исключительно инновационные решения. Британская начинающая компания Zanco, к примеру, представила самый маленький в мире смартфон. Для этого на краудфандинг платформе Kickstarter была начала кампания, которая закончилась успехом. Потому по сети уже активно распространяется реклама миниатюрного Zanco Tiny T1.

Габариты мобильного устройства составляют крошечные по нынешним меркам 46x 21x 12 миллиметров. Сам телефон при этом вести лишь 12 граммов. Zanco Tiny T1 почти в два раза меньше, чем нашумевший пару месяцев назад спиннер-телефон. Несмотря на свои размеры, телефон оснащается слотом для карты nano-SIM, а также 32 гигабайтами оперативной памяти. Столько же хранилища пользователь получит и на жестком носителе.

В телефоне может хранится до 300 контактов и приблизительно 50 текстовых сообщений. Входящие и исходящие вызовы могут осуществлять исключительно в сетях 2G. Оснащается телефон OLED-диагональю в 12,5 миллиметра и однокристальной системой MediaTek MTK6261D. Аккумулятор имеет емкость в 200 мАч, чего хватит на три дня в режиме ожидания и три часа в разговоре.

Николай Офицеров