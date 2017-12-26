Игровой сервис Nintendo Switch Online станет платным в 2018 году

Официальные представители Nintendo на своем сайте проинформировали геймеров, что сервис Switch Online, начиная с 2018, года станет платным. На данный момент пользователи могут играть бесплатно.

Светлана Славянская

Стало известно, что начиная с января 2018 года, игровой сервис Nintendo Switch Online перестанет быть доступным для всех. Теперь пользователи вынуждены будут покупать для себя доступ. Однако разработчики сообщают, что за свою плату геймеры смогут не просто заходить в популярные игры, но также и в личном кабинете просматривать статистику своих игровых результатов.Таким образом, доступ к играм сервиса Nintendo Switch Online на один месяц будет стоить 3,99 Евро, на три месяца - 7,99 Евро, а на год - 19,99 Евро. Также в сервисе появится ряд скидок для пользователей.