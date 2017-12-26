NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Игровой сервис Nintendo Switch Online станет платным в 2018 году

Игровой сервис Nintendo Switch Online станет платным в 2018 году

Сегодня, 09:46
Официальные представители Nintendo на своем сайте проинформировали геймеров, что сервис Switch Online, начиная с 2018, года станет платным. На данный момент пользователи могут играть бесплатно.

Игровой сервис Nintendo Switch Online станет платным в 2018 году

 

Стало известно, что начиная с января 2018 года, игровой сервис Nintendo Switch Online перестанет быть доступным для всех. Теперь пользователи вынуждены будут покупать для себя доступ. Однако разработчики сообщают, что за свою плату геймеры смогут не просто заходить в популярные игры, но также и в личном кабинете просматривать статистику своих игровых результатов.

Таким образом, доступ к играм сервиса Nintendo Switch Online на один месяц будет стоить 3,99 Евро, на три месяца - 7,99 Евро, а на год - 19,99 Евро. Также в сервисе появится ряд скидок для пользователей.
Светлана Славянская
Новости по теме
Nintendo Switch Online выйдет 21 июля
Nintendo Switch Online выйдет 21 июля

Стали известные планы компании Nintendo по старту мобильного приложения Switch Online. Новая программа предназначается для увеличения возможностей совместных

В Nintendo рассказали о подробностях подписки Switch
В Nintendo рассказали о подробностях подписки Switch

Компания Nintendo рассказала о новом игровом онлайн-сервисе Switch. Поведали сотрудники организации и о стоимости онлайн-подписки.

Nintendo распространит технологию VR на Switch
Nintendo распространит технологию VR на Switch

Японский производитель игровых консолей Nintendo распространит применение технологии VR на Switch. Это позволит ему занять лидирующие позиции на рынке

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости