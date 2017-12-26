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| | iPhone X не удовлетворил 20% покупателей

iPhone X не удовлетворил 20% покупателей

Сегодня, 09:38
iPhone X не удовлетворил 20% покупателей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Strategy Analitics. В опросе участвовали 568 человек, лишь 80% респондентов высказались положительно о новом гаджете.

iPhone X не удовлетворил 20% покупателей

 

Большинство людей хорошо отозвались о мобильном устройстве американской компании Apple. Их устраивает качество съемок с помощью данного смартфона, экран, система сканирования лица Face ID, внешний вид и прочие компоненты аппарата. Критики заметили и ряд недостатков в модели. К ним относится биометрическая аутентификация Face ID, которая лишила гаджет рамок вокруг дисплея. Всем людям не угодишь, поэтому одни видят в данной системе выгоды, а другие проблемы.

К основным недостаткам iPhone X относят высокую цену. В России в базовой комплектации с объемом памяти 64 ГБ этот аппарат на момент поступления на рынки продаж можно было приобрести за 80 тысяч рублей. По словам экспертов, стоимость телефона завышена. Некоторые владельцы устройства жалуются на странный шум при тряске.
Домбровский Сергей
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