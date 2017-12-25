Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | В магазине Xiaomi запущена «Новогодняя распродажа» с большими скидками

В магазине Xiaomi запущена «Новогодняя распродажа» с большими скидками

Вчера, 18:51
Со скидками, доходящими до 50% в честь «Новогодней распродажи», посетители магазина Xiaomi смогут купить фирменные гаджеты компании. В онлайн-ассортименте магазина можно найти планшеты, смартфоны, рюкзаки, зарядные устройства, мыши и многое другое.

В магазине Xiaomi запущена «Новогодняя распродажа» с большими скидками

 

С тех пор, как на территории России открылся официальный фирменный магазин знаменитого Xiaomi, поклонники бренда могут покупать гаджеты без посредников в лице других магазинов. Недавно фирменный онлайн-магазин также запустил специальную «Новогоднюю распродажу», благодаря которой продукцию магазина можно купить со скидкой до 50%.

Известно, что акционное предложение продлиться до 28 декабря нынешнего года. При этом, товары, реализуемые фирменным магазином, будут обладать гарантией и встроенной русской локализацией.

В распродаже участвуют смартфоны модели Mi A1, Redmi Note 4, умные устройства Mi Wi-Fi Repeater, Mi Portable Mouse, Mi Router 3C, а также внешние аккумуляторы Mi PowerBank Pro 2 10000 и это далеко не весь печень акционных товаров. Всего в этом списке 32 модели разнообразных товаров.
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