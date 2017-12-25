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| | К Рождеству скидки на смартфоны Bluboo достигли 50%

К Рождеству скидки на смартфоны Bluboo достигли 50%

Вчера, 18:02
В честь грядущего Рождества по всему миру появляются все новые скидки на различные устройства. Затронули праздничные акции также и телефоны торговой марки Bluboo. Данные девайсы предоставляют за доступную цену не только массу повседневных функций, но и более «навороченные», вроде экрана с разрешением 18:9.
 

К Рождеству скидки на смартфоны Bluboo достигли 50%

 

Bluboo, как стало известно, намеревается с сегодняшнего дня запустить акцию, в ходе которой будут предложены значительные скидки, потому каждый сможет позволить себе практически любой из продуктов бренда. К примеру, флагманскую модель Bluboo S8+ с безрамочным дисплеем на 6 дюймов можно будет купить по весьма заманчивой цене в 75 долларов. Скидка назначена в размере 50%. На борту девайса будет 4 гигабайта оперативной памяти, а также флеш-накопитель, емкостью в 64 гигабайта.
 
Два других флагманских девайса, а именно Bluboo S1 и Bluboo S8 с процессором Helio P25 и 3 гигабайтами оперативной памяти получат ценник в 75 долларов соответственно. Для недавно вышедшего бюджетника Bluboo D2 установят ценник в «смешные» по нынешним меркам 25 долларов.

Николай Офицеров
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