К Рождеству скидки на смартфоны Bluboo достигли 50%Вчера, 18:02
Девелоперы компании BLUBOO презентовали первый в истории своего бренда безрамочый смартфон, получивший название BLUBOO S1. Специалисты компании во время анонса
Делать скриншоты приходится каждому владельцу смартфонов. Всё зависит от объёма информации, какую хочет получить пользователь. При сравнении iPhone 7 и Bluboo
О смартфоне Bluboo S8 появилась новая информация в Сети. Гаджет на процессоре MediaTek Helio начнет продаваться уже совсем скоро, по словам разработчиков это