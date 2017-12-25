Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году

Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году

Вчера, 17:09
Конечно, случиться может разное, и корпорация изменит свой курс. Однако, основываясь на сегодняшней политике устройства SEO, эксперты вывели 5 главных изменений, которые внедрит Google в 2018 году.

Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году

 

Запросов с помощью голосового помощника станет намного больше, и технология будет в каждом гаджете. Колонки Google Home – лидеры рынка, а их особенность заключается в голосовом управлении. Появление аналогичной функции во всех устройствах Android станет первым шагом к изменению поисковой системы. За этим следует тренд расширенных сниппетов (в российском Интернете они известны как «нулевая позиция» или «ознакомительный фрагмент»). Это та информация, которая выпадает вверху страницы при запросе в виде вопроса. Сниппеты забирают 10% трафика у других сайтов и в 18-м они будут максимально персонализированы.

Также изменится рейтинг сайтов. При поиске со смартфона Google будет выводит в топ те сайты, которые имеют мобильную версию, а потом «разбрасывать» их по другим особенностям. Эти особенности определяются самим пользователем. Удобная навигация, полезные и читабельные статьи, качественный контент выведут сайт в лидеры благодаря количеству посещений. Последний тренд – оптимизация. Теперь от ключевого слова при запросе будут зависеть ссылки, предлагаемые поисковиком. Если слово имеет яркую окраску торговой сферы, то в первую очередь покажутся онлайн-магазины, например.
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