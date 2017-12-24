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| | Флагман от Samsung подешевел на 2,5%

Флагман от Samsung подешевел на 2,5%

Сегодня, 14:22
Флагман от корпорации Samsung – Galaxy S7 Edge – подешевел чуть более, чем на 700 рублей.

Флагман от Samsung подешевел на 2,5%

 

Из-за того, что Galaxy S7 уже длительное время занимает самые высокие рейтинги по покупаемости россиянами, флагман корейской компании не сдавал позиции цены с даты своего выхода. И вот стало известно, что Galaxy S7 Edge упал в цене на 700 рублей. Теперь гаджет можно приобрести в магазине за 28 тысяч рублей.

И хотя такое снижение в цене кому-то покажется незначительным, аналитики отмечают, что это только первый показатель того, что в скором времени Galaxy S7 Edge можно будет приобрести за куда более доступную цену. С постепенным замещением старых моделей новинками, цена на смартфоны будет снижаться в геометрической прогрессии.
Валерия Голицына
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