Флагман от Samsung подешевел на 2,5%

Флагман от корпорации Samsung – Galaxy S7 Edge – подешевел чуть более, чем на 700 рублей.

Galaxy S7 Edge

Валерия Голицына

Из-за того, что Galaxy S7 уже длительное время занимает самые высокие рейтинги по покупаемости россиянами, флагман корейской компании не сдавал позиции цены с даты своего выхода. И вот стало известно, что Galaxy S7 Edge упал в цене на 700 рублей. Теперь гаджет можно приобрести в магазине за 28 тысяч рублей.И хотя такое снижение в цене кому-то покажется незначительным, аналитики отмечают, что это только первый показатель того, что в скором времениможно будет приобрести за куда более доступную цену. С постепенным замещением старых моделей новинками, цена на смартфоны будет снижаться в геометрической прогрессии.