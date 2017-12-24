В Apple сообщили о выходе iPhone X с поддержкой 5G

В Apple рассказали о предстоящем iPhone X с поддержкой 5G. Точная дата начала продаж нового флагмана не указывается, да и тестированию новый девайс еще не подвергался.

Дарья Светозарова

О перспективах выхода обновленного iPhone X с поддержкой 5G сообщается на сайте компании Patently Apple. Все функции, которыми оснащена базовая версия гаджета – двойной фотомодуль, безрамочный экран и идентификатор лица – останутся и в устройстве с апгрейдом. Апробация аппарата намечена уже на ближайшие недели. Теперь поклонники бренда с нетерпением ждут даты поступления телефона в продажу.Ранее о планах выпустить флагман с поддержкой сетей пятой генерации завила компания Huawei. Сообщается, что сами параметры 5G еще малоизучены и стало известно о них не так давно. О них сообщил создатель спецификаций мобильной телефонии 3GPP. В России 5G станет доступным не раньше 2020 года.