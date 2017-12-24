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| | Ещё один разработчик ушёл из Apple в Google

Ещё один разработчик ушёл из Apple в Google

Сегодня, 11:18
Компания Google пополнилась специалистом, проработавшим в Apple более пяти лет. Его имя Джон Бруно.

 

Ещё один разработчик ушёл из Apple в Google

 

Корпорация Apple старается стать полностью независимой и самодостаточной, разрывая сотрудничество в известными брендами. Таким поведением она пугает многих своих сотрудников и заставляет их бежать к другим «гигантам» типа Google. Разработчики последней всерьёз занялись разработкой собственного чипсета для смартфонов Pixel, в чём им помогут инженеры конкурентов.

Джон Бруно, как сообщает «ВистаНьюс», имеет большой опыт работы в данной сфере не только с Apple, но с другими известными корпорациями, например, AMD. Кроме того, он был одним из тех, кто создал процессор Apple A7. Как предполагают специалисты в сфере технологий, создание Google уникального чипа позволит им намного оторваться от аналогов и в будущем продавать их за большие деньги.
Чубарова Елизавета
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