Ещё один разработчик ушёл из Apple в Google

Компания Google пополнилась специалистом, проработавшим в Apple более пяти лет. Его имя Джон Бруно.

Чубарова Елизавета

Корпорация Apple старается стать полностью независимой и самодостаточной, разрывая сотрудничество в известными брендами. Таким поведением она пугает многих своих сотрудников и заставляет их бежать к другим «гигантам» типа Google. Разработчики последней всерьёз занялись разработкой собственного чипсета для смартфонов Pixel, в чём им помогут инженеры конкурентов.Джон Бруно, как сообщает «ВистаНьюс», имеет большой опыт работы в данной сфере не только с Apple, но с другими известными корпорациями, например, AMD. Кроме того, он был одним из тех, кто создал процессор Apple A7. Как предполагают специалисты в сфере технологий, создание Google уникального чипа позволит им намного оторваться от аналогов и в будущем продавать их за большие деньги.