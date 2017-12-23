Новый Sharp Aquos S3 скоро поступит в продажу

Японская корпорация Sharp в скором времени должна презентовать миру новый смартфон Aquos S3. По информации инсайдеров, новинка уже прошла техническую сертификацию в ведомстве Китая.

Виктория Озерова

Sharp Aquos S3 готов к презентации и продажам. Об этом проинформировали инсайдеры, которые уверяют, что смартфон уже прошел сертификацию в Китае. Регистрация в КНР позволит начать продажи гаджета сразу в нескольких азиатских странах. Также стало известно о некоторых технических параметрах.Sharp Aquos S3 будет иметь почти безрамочный экран, поскольку сканер опечатка пальцев расположится на передней панели. Смартфон сможет работать на базе 8-ядерного процессора и с операционной системой Android 7.1.1 Nougat, но не классической, а специально подстроенной под данный аппарат. Объем оперативной памяти будет зависеть от предпочтений покупателя: 4 или 6 Гб. Девайс получит две камеры: 6 Мп основную и 20 Мп фронтальную.