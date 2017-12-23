В России резко снизилась цена на iPhone 6 32 GB

По всей территории Российской Федерации в точках реализации продукции Apple в предновогодний период были радикально снижены цены на смартфоны iPhone 6 версии с 32 гигабайтами памяти на борту.

Александр Вест

Ранее шестая версия популярного смартфона iPhone от компании Apple стоила у различных ритейлеров в России около 30 тысяч рублей. По случаю предновогоднего периода, в который совершается изрядная доля покупок, iPhone 6 на 32 гигабайта подешевел чуть ли не на треть от своей прежней цены, а его ценник в среднем по России на сегодняшний день составляет всего 21,5 тысяч рублей.Множество экспертов выразили мнение, что цены на данную версию смартфона должны снижаться вплоть до Нового года, так как в связи с появлением новых моделей iPhone в точках реализации продукции Apple появилась необходимость продажи устаревших версий гаджетов.