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| | В России резко снизилась цена на iPhone 6 32 GB

В России резко снизилась цена на iPhone 6 32 GB

Вчера, 21:40
По всей территории Российской Федерации в точках реализации продукции Apple в предновогодний период были радикально снижены цены на смартфоны iPhone 6 версии с 32 гигабайтами памяти на борту.

В России резко снизилась цена на iPhone 6 32 GB

 

Ранее шестая версия популярного смартфона iPhone от компании Apple стоила у различных ритейлеров в России около 30 тысяч рублей. По случаю предновогоднего периода, в который совершается изрядная доля покупок, iPhone 6 на 32 гигабайта подешевел чуть ли не на треть от своей прежней цены, а его ценник в среднем по России на сегодняшний день составляет всего 21,5 тысяч рублей.

Множество экспертов выразили мнение, что цены на данную версию смартфона должны снижаться вплоть до Нового года, так как в связи с появлением новых моделей iPhone в точках реализации продукции Apple появилась необходимость продажи устаревших версий гаджетов.
Александр Вест
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