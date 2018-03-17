BMW и Audi прекратят производство 12-цилиндровых агрегатов

Еще в феврале 2018 года в специализированных СМИ появилась информация, что баварские машиностроители из BMW прекратят производить модель BMW M760Li, под капотом которой разместился 12-цилиндровый агрегат. Также в Audi заявили, что современный седан Audi A8 станет последним авто с мотором на 12 цилиндров.

Дмитрий Павличко

Автопроизводители отказываются от 12-цилиндровых установок, так как их очень тяжело приспособить под нынешние экологические нормативы. Помимо всего, небольшая востребованность не окупает труд инженеров, занимающихся разработкой агрегата.Но полностью уходить от разработки таких моторов машиностроители не будут. К примеру, баварский автопроизводитель BMW собирается и далее оснащать 12-цилиндровыми двигателями машины премиального бренда Rolls-Royce. Немецкий автоконцерн Volkswagen же снабдит такими же двигателями авто от Bentley.