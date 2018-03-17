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| | "УАЗ" возобновит продажи своих внедорожников в Италии

"УАЗ" возобновит продажи своих внедорожников в Италии

Сегодня, 18:39
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Ford Sollers, намерен снова начать поставки своих автомобилей в Италию. Об этом сообщают в пресс-центре «УАЗ».

 

"УАЗ" возобновит продажи своих внедорожников в Италии

 

В настоящее время производитель собирается вернуть свое присутствие на итальянском авторынке и сейчас его представители ведут переговоры. Подробности договоренностей и сроки поставок пока засекречены. Раньше «УАЗ» привозил в Италию свою продукцию в эпоху СССР. Как сообщают машиностроители, в Италии и поныне существует клуб итальянских «УАЗводов».

Итальянцы из компании C&P Motor Group, позиционирующие себя как импортера авто «УАЗ» в Италии, собираются привезти под заказ 5 машин «УАЗ», в том числе УАЗ «Патриот» и УАЗ «Хантер». Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте фирмы-импортера. В пресс-центре «УАЗ» ничего не сообщили о сотрудничестве с итальянцами.
Дмитрий Павличко
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