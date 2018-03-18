Tesla Model X признан самым проблемным кроссовером 2018 года в России

Сообщается, что первую позицию получил американский кроссовер Tesla Model X, имеющий большое количество недоработок в оборудовании и кузове. Несмотря на недостатки, кроссовер пользуется известной популярностью.
На вторую строчку вышел Cadillac Escalade с большим числом проблем. Среди них выделяют недочеты в климат-контроле и оборудовании. Также отмечается маленькое пространство в салоне, несмотря на крупные габариты авто.
ТОП-3 закрывает шведский кроссовер Volvo XC60. Он имеет проблемы с электронными устройствами. ТОП-5 замыкают британский Jaguar F-Pace и немецкий премиальный Mercedes-Benz GLC. У них наблюдаются проблемы с ходовой системой и тормозами.