Nissan объявила о выходе нового серийного электрокроссовера

Как сообщает топ-менеджер, сборка машины стартует через несколько лет. Он заявил, что новый Nissan IMX произведет настоящую революцию среди электрокаров.
Отмечается, что оформление и большую часть технической специфики серийный вариант кроссовера получит от концепта. Автомобиль разработают с использованием архитектуры второй генерации Nissan Leaf и обустроят его электрическим агрегатом. Иные детали об авто пока засекречены.
Прототип оснастили двумя электромоторами на каждой из оси, а их общая производительность достигает 423 лошадиные силы. Дальность хода составляет 600 км. Еще электрокроссовер оборудовали автономной системой ProPilot, при активации которой руль исчезает в панели управления, а водительское кресло откидывается, что создает дополнительный комфорт.