Nissan объявила о выходе нового серийного электрокроссовера

Японская машиностроительная компания Nissan намерена построить серийную версию кроссовера Nissan IMX, представленного на Токийском автосалоне осенью 2017 года. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на руководителя дизайнерской студии Мамору Аоки.

Как сообщает топ-менеджер, сборка машины стартует через несколько лет. Он заявил, что новый Nissan IMX произведет настоящую революцию среди электрокаров.Отмечается, что оформление и большую часть технической специфики серийный вариант кроссовера получит от концепта. Автомобиль разработают с использованием архитектуры второй генерации Nissan Leaf и обустроят его электрическим агрегатом. Иные детали об авто пока засекречены.

Дмитрий Павличко

Прототип оснастили двумя электромоторами на каждой из оси, а их общая производительность достигает 423 лошадиные силы. Дальность хода составляет 600 км. Еще электрокроссовер оборудовали автономной системой ProPilot, при активации которой руль исчезает в панели управления, а водительское кресло откидывается, что создает дополнительный комфорт.