За последний месяц 17 брендов пересмотрели цены на авто в России

Специалисты исследовательского центра «АВТОСТАТ» обнародовали перечень машиностроителей, цены которых изменились с 16 февраля по 15 марта текущего года. Данных автопроизводителей оказалось 17.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной экспертами, изменения цен коснулись баварской BMW, поднявшей стоимость кроссоверов BMW X3 (+2,8%) и BMW X6 (+3,3%). KIA также обновила модельный ряд KIA Rio X-Line, KIA Picanto и KIA Sportage, где появились более дорогие варианты, что также повлияло на повышение ценников авто.Что касается корейской Hyundai, то хит Hyundai Creta поднялся в цене на 0,2-0,7%, а Hyundai Tucson подорожал на 0,5-0,7%. В линейке китайского кроссовера Chery Tiggo 5 появилась обновленная модификация, благодаря которой увеличились цены на 0,9%. Американские разработчики из Ford подняли цены на Ford Focus во всех кузовах на 0,8-1,4%.