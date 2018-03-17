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| | Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

Сегодня, 15:31
В Германии премиальный электрокроссовер Audi E-Tron оценен в 80 000 евро. Эта стоимость ниже гибридного автомобиля Audi Q7.

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

 

В ряде стран стартовал сбор предзаказов на новый кроссовер. Сообщается, что новый автомобиль продемонстрируют в бельгийском Брюсселе грядущим летом. Серийная сборка машины ожидается во втором полугодии 2018 года.

Концепт электрокроссовера Audi E-Tron презентовали на Женевском автосалоне. Тогда он скрывался под обилием камуфляжа и имел логотипы серии. Технические параметры машины пока засекречены. Отмечается, что новинку снабдят полноприводным механизмом и функцией быстрой подзарядки.

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

 

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

 

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

 

Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

 

Сообщается, что перед стартом производства эксперты из Audi проведут тест-драйв электрокара, а для испытаний выкатят 250 прототипов. Предвестника электрокара Audi показали на Франкфуртском автосалоне в 2015 году как концепт Audi E-Tron Quattro.
Дмитрий Павличко
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