В соцсетях обсуждают суровый челябинский электрокар

В социальных сетях сегодня пользователи интернета обнародовали интересное фото. На нем запечатлен старенький красный автомобиль, который припарковался на углу дома в Челябинске.

Дмитрий Павличко

Из-под капота авто вытянут провод, второй конец которого соединен с розеткой. При рассмотрении фото становится понятно, что электророзетку спустили из окон многоэтажного дома.Представители интернет-сообщества разразились шутками по поводу опубликованного в сети снимка. Одни заявили, что данный автомобиль считается челябинской Tesla, сообщив, что это такой же металлолом, но только цена выше, а другие предположили, что водитель прогревает мотор, отметив, что и у них с четвертого этажа так же греют агрегат. Еще отмечают, что если поставить тройную розетку, то и другие авто можно выстроить для подогрева. В сети призывают и других пользователей оставить свои комментарии.