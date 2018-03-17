«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян
| | В соцсетях обсуждают суровый челябинский электрокар

В соцсетях обсуждают суровый челябинский электрокар

Сегодня, 14:20
В социальных сетях сегодня пользователи интернета обнародовали интересное фото. На нем запечатлен старенький красный автомобиль, который припарковался на углу дома в Челябинске.

В соцсетях обсуждают суровый челябинский электрокар

 

Из-под капота авто вытянут провод, второй конец которого соединен с розеткой. При рассмотрении фото становится понятно, что электророзетку спустили из окон многоэтажного дома.

Представители интернет-сообщества разразились шутками по поводу опубликованного в сети снимка. Одни заявили, что данный автомобиль считается челябинской Tesla, сообщив, что это такой же металлолом, но только цена выше, а другие предположили, что водитель прогревает мотор, отметив, что и у них с четвертого этажа так же греют агрегат. Еще отмечают, что если поставить тройную розетку, то и другие авто можно выстроить для подогрева. В сети призывают и других пользователей оставить свои комментарии.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом
В соцсетях обсуждают фото Игоря Николаева с Трампом

Во множестве популярных социальных сетей пользователи активно обсуждают снимок, на котором известный отечественный музыкант Игорь Николаев запечатлён в

В Челябинске автомобилист придумал необычную противоугонную систему
В Челябинске автомобилист придумал необычную противоугонную систему

В Челябинске местных жителей поразила необычная противоугонная система, созданная одним из автолюбителей. Сообщается, что обладатель машины для защиты от

Аморальное фото матери с ребенком шокировало пользователей соцсетей
Аморальное фото матери с ребенком шокировало пользователей соцсетей

Пользователи интернета обсуждают фотоснимок, который в соцсети опубликовала молодая мама. На нем запечатлен процесс распития спиртного. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости