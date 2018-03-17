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| | Новый Ford Explorer появится в России во втором квартале 2018 года

Новый Ford Explorer появится в России во втором квартале 2018 года

Сегодня, 12:36
В ближайшем будущем российские дилеры Ford начнут прием предзаказов на обновленный внедорожник Explorer. Первые экземпляры модели доберутся до автосалонов в начале второго квартала 2018 года.

Новый Ford Explorer появится в России во втором квартале 2018 года

 

В процессе обновления внедорожник Ford Explorer получит светодиодные противотуманки и хромированную решетку радиатора. В салоне возле зеркала появится USB-разъем для видеорегистраторов, которые так популярны в России. Также модель сможет похвастаться улучшенной шумоизоляцией.

Российская версия Ford Explorer получит полный зимний пакет, в состав которого входит актуальный обогрев лобового стекла, переработанный передний бампер для расширенных внедорожных возможностей и т.д. Также внедорожник сможет ездить на бензине АИ-92.

Новый Ford Explorer появится в России во втором квартале 2018 года

 

Новый Ford Explorer появится в России во втором квартале 2018 года

 

Ожидается, что новый Ford Explorer будет предлагаться с 3,5-литровым 249-сильным "атмосферником" и турбированным мотором. О ценах пока информации нет, текущая версия модели на рынке РФ стоит от 2 849 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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