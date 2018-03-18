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| | В сети рассекретили салон нового хэтчбека KIA K2S

В сети рассекретили салон нового хэтчбека KIA K2S

Сегодня, 05:00
В феврале текущего года в интернете обнародовали первые фото нового корейского хэтчбека KIA K2S, но в тот момент фотошпионам удалось лицезреть только внешнее оформление. Отныне в сеть утекли фотоснимки интерьера новинки для КНР.

В сети рассекретили салон нового хэтчбека KIA K2S

 

На страницах специализированных порталов появилась информация о том, что корейская машиностроительная компания KIA готовит к выпуску свой новый хэтчбек KIA k2S, который является современной генерацией KIA Rio, но в 5-дверном варианте. Габариты новинки достигают 4200X1720X1460 мм, а величина колесной базы равна 2 600 миллиметров.

Интересно, что новинку снабдили пересмотренными бамперами, иными противотуманными осветителями и большими воздухозаборниками, появившимися на российской модификации седана KIA Rio. Задняя половина исполнена в духе кросс-хэтча KIA Rio X-Line.

В сети рассекретили салон нового хэтчбека KIA K2S

 

Под капотом нового авто разместился 1,4-литровый агрегат с отдачей 107 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной АКПП и МКПП.
Дмитрий Павличко
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