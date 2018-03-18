В сети рассекретили салон нового хэтчбека KIA K2S

На страницах специализированных порталов появилась информация о том, что корейская машиностроительная компания KIA готовит к выпуску свой новый хэтчбек KIA k2S, который является современной генерацией KIA Rio, но в 5-дверном варианте. Габариты новинки достигают 4200X1720X1460 мм, а величина колесной базы равна 2 600 миллиметров.
Интересно, что новинку снабдили пересмотренными бамперами, иными противотуманными осветителями и большими воздухозаборниками, появившимися на российской модификации седана KIA Rio. Задняя половина исполнена в духе кросс-хэтча KIA Rio X-Line.
Под капотом нового авто разместился 1,4-литровый агрегат с отдачей 107 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-скоростной АКПП и МКПП.