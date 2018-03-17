Бывший инженер Lamborghini возродит 30-летний суперкар Cizeta V16T

Клаудио Дзамполли, один из бывших инженеров премиального бренда Lamborghini, сообщил, что намерен возродить модель 1990 года. Инженер наладит производство суперкара Cizeta V16T, который прекратили предлагать еще в 2006 году.

Татьяна Рязанская

На данный момент не известна стоимость возрожденной модели, однако в 2006 году Cizeta V16T предлагали по цене от 849 000 долларов. В основе суперкара была платформа с сотовой структурой, которая получила систему заднего привода и подвеску на двойных поперечных рычагах.Главной отличительной чертой суперкара Lamborghini Cizeta V16T была силовая установка V16, которую устанавливали поперек авто. Силовой агрегат был представлен двумя двигателями V8, которые вместе генерировали до 540 «лошадей». В паре с моторами работала механическая КПП на пять ступеней.Двигатель позволял разгоняться до 100 км/ч меньше чем за 4 секунды при максимальной скорости в 328 км/ч. Стоит отметить, что с 1991 по 1995 год компания собрала только 19 суперкаров Cizeta V16T, а с 1999 по 2006 - всего три экземпляра. Клаудио Дзамполли намерен снова возродить модель.