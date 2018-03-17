Volkswagen начнет в России сборку нового «народного кроссовера»

В модельном ряду автопроизводителя внедорожник расположится ниже Volkswagen Tiguan. Интересно, что машина предназначена не только для РФ, но и для Восточной Европы.
Существует вероятность, что новинке дадут наименование Tharu или Tarek. Ранее считали, что новинка будет являться переработанной версией чешского кроссовера Skoda Karoq, но оказалось, что это не так.
Технические параметры новинки пока засекречены. Известно лишь то, что «народный кроссовер» построят на платформе MQB. Российское производство машины стартует около 2020 года.