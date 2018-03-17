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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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| | Volkswagen начнет в России сборку нового «народного кроссовера»

Volkswagen начнет в России сборку нового «народного кроссовера»

Сегодня, 11:20
Накануне глава немецкого автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс заявил, что через два года в РФ появится новый автомобиль. Это будет так называемый «Volk-SUV» или «народный внедорожник», производство которого будет налажено в Калуге.

 

Volkswagen начнет в России сборку нового «народного кроссовера»

 

В модельном ряду автопроизводителя внедорожник расположится ниже Volkswagen Tiguan. Интересно, что машина предназначена не только для РФ, но и для Восточной Европы.

Существует вероятность, что новинке дадут наименование Tharu или Tarek. Ранее считали, что новинка будет являться переработанной версией чешского кроссовера Skoda Karoq, но оказалось, что это не так.

Volkswagen начнет в России сборку нового «народного кроссовера»

 

Технические параметры новинки пока засекречены. Известно лишь то, что «народный кроссовер» построят на платформе MQB. Российское производство машины стартует около 2020 года.
Дмитрий Павличко
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