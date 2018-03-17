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| | Mercedes-Benz готовит семиместную модель на базе A-Class

Mercedes-Benz готовит семиместную модель на базе A-Class

Сегодня, 09:21
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz работает над новой семиместной моделью, в основу которой ляжет платформа от A-Class. Бритт Зигер, глава отдела по маркетингу компании, подтвердил намерения производителя выпустить компактную новинку.

Mercedes-Benz готовит семиместную модель на базе A-Class

 

На данный момент автопроизводитель не сообщает, будет ли новый семиместник минивэном или же кроссовером. Однако представители Mercedes-Benz отметили, что в первую очередь авто рассчитано на авторынок Китая, поскольку там высокий спрос на подобные модели. За счет новинки компания намерена увеличить свои продажи в КНР.

Mercedes-Benz готовит семиместную модель на базе A-Class

 

В основу нового семиместного Mercedes-Benz ляжет платформа MFA, которая имеет переднеприводное исполнение. Ожидается, что первые модели начнут продавать еще до 2020 года. Стоит отметить, что архитектура MFA предусматривает для новинки достаточно широкую линейку силовых установок, которые работают на дизельном топливе и бензине.
Татьяна Рязанская
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