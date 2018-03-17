Lamborghini Huracan получил прибавку мощности и карбоновый обвес после тюнинга

Множество тюнинг-ателье подготавливали пакеты доработок для суперкара Lamborghini Huracan, однако этот факт не остановил американских мастеров из 1016 Industries. Так, одна из самых популярных в мире тюнинга моделей обзавелась очередным комплексом дополнений.

Специалисты из ателье 1016 Industries, расположенного в Майами, наделили Lamborghini Huracan карбоновым аэродинамическим обвесом, включая передний сплиттер, задний диффузор, боковые юбки и крылья. Все перечисленные элементы команда 1016 Industries разработала и изготовила самостоятельно.

Помимо этого, доработке подвергся 5,0-литровый атмосферный мотор V10. Его мощность после модернизации электронного блока управления выросла с 610 до 640 лошадиных сил, а показатель крутящего момента увеличился с 560 до 607 Нм. Особые настройки позволили повысить скорость переключения передач, повысить чувствительность дросселя и улучшить управление тягой.

Наконец, тюнеры предлагают для Lamborghini Huracan новый комплект колёс от ADV.1 серии ADV10 Track Spec CS. На переднюю ось суперкара были установлены диски 9х20, а на заднюю – 12,5х20.

Яна Васильева