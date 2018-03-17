Назван ТОП-5 самых популярных в России китайских автомобилей

Не секрет, что в Китае изо дня в день становится всё больше автомобильных брендов, многие из которых смогли отвоевать внушительную долю мирового рынка. Эксперты агентства «Автостат Инфо» определили, какие из китайских автомобилей пользовались наибольшим спросом в России в феврале.

Оказалось, что среди всех машин из Поднебесной, представленных на российском авторынке, чаще всего автолюбители останавливали выбор на Lifan Solano. Продажи этой модели в прошлом месяце составили 203 единицы, что на 4,2% хуже прошлогоднего результата. Второе место досталось кроссоверу Lifan X60, который приобрели 154 человека (-68%).

Третью позицию разделили Chery Tiggo и Lifan X50 с показателем в 151 реализованную машину. При этом первая модель продемонстрировала рост продаж на 32,5%, а вторая – падение на 45%. В «пятёрку» лидеров попали также Lifan Myway и DW Hower H3, которые разошлись тиражом в 150 и 145 автомобилей соответственно.

Судя по низкому спросу, россияне по-прежнему не доверяют качеству китайских автомобилей и, несмотря на их доступные ценники, отдают предпочтение корейским и отечественным моделям. Для сравнения в феврале российским дилерам удалось продать 8 979 экземпляров KIA Rio, 8 456 машин LADA Vesta и 6 861 авто LADA Granta.

Яна Васильева