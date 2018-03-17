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| | Седан Datsun on-DO попал в ТОП-25 бестселлеров российского авторынка

Седан Datsun on-DO попал в ТОП-25 бестселлеров российского авторынка

Сегодня, 08:00

Компания Datsun по итогам февраля продала в России 2 053 автомобиля, что на 4% превышает показатель годичной давности. С начала года дилеры японского бренда смогли реализовать в стране 3 316 машин, что соответствует росту на 7%.

Седан Datsun on-DO попал в ТОП-25 бестселлеров российского авторынка

 

Как пишет портал «АВТОСТАТ», ссылаясь на статистику АЕБ, рыночная доля марки Datsun достигла 1,4%. Самой популярной моделью компании остаётся седан Datsun on-DO, чьи продажи в прошлом месяце увеличились на 53% в годовом сравнении или до 1 754 автомобилей.

 

Это позволило модели попасть в ТОП-25 популярнейших в России легковых машин. Наряду с этим россияне приобрели всего 299 хэтчбеков Datsun mi-DO, что на 64% меньше относительно прошлогоднего результата.

На сегодняшний день Datsun on-DO с механической трансмиссией предлагается по цене от 451 000 рублей, а с «автоматом» – от 533 000 рублей. Стоимость Datsun mi-DO стартует от 524 000 рублей за версию с МКПП. С автоматической коробкой передач такой автомобиль обойдётся по меньшей мере в 574 000 рублей. Обе модели доступны с 1,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 87 или 106 лошадиных сил.


Яна Васильева
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