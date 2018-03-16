Американцы возродят кроссовер Lincoln Aviator

В Глобальной сети появилось короткое тизерное видео, посвященное возрожденному кроссоверу Lincoln Aviator. Премиальный вседорожник покинул рынок 10 лет назад.

Официальный дебют нового кроссовера Lincoln Aviator запланирован на 28 марта. Презентация автомобиля состоится на мотор-шоу в Нью-Йорке. Машина предстанет перед общественностью в концептуальном исполнении.

Американцы активно работают над новинкой, однако не рассекречивают ее подробности. При этом ходят слухи, что новый кроссовер Lincoln Aviator будет основан на следующей генерации модели Explorer. Новинка получится несколько меньше актуального Navigator. Для автомобиля предусмотрены алюминиевый корпус и 10-АКПП.

В модельной линейке своего производителя возрожденный Lincoln Aviator скорее всего сменит кроссовер MKT. О серийной версии вседорожника пока нет данных.

Lincoln Aviator в первом поколении отправился на конвейер в 2003 году, а покинул его в 2005 году. Длина автомобиля равна 4910 мм, а в ширину он достигает 1877 мм. Колесная база машины составляет 2888 мм. Моторный отсек кроссовера занимает 4,6-литровая установка тягой 306 лошадиных сил.

Иван Головин