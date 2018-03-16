Audi анонсировала дебют нового флагманского кроссовера Q8

Компания Audi намерена представить товарный кроссовер Q8 в июне текущего года на автовыставке в Шанхае. Об этом пишет Motor1, ссылаясь на члена правления бренда Питера Мертенса.

На ежегодной пресс-конференции компании господин Мертенс заявил, что будущий автомобиль окажется «новым лицом семейства Q». Производство Audi Q8 наладят на предприятии в Братиславе, где сегодня выпускают вторую генерацию Q7. Купеобразный кроссовер получит ценник более 110 500 евро. Новинке предстоит конкурировать с Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6 на глобальном рынке. На ежегодной пресс-конференции компании господин Мертенс заявил, что будущий автомобиль окажется «новым лицом семейства Q». Производство Audi Q8 наладят на предприятии в Братиславе, где сегодня выпускают вторую генерацию Q7. Купеобразный кроссовер получит ценник более 110 500 евро. Новинке предстоит конкурировать с Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6 на глобальном рынке.

Машину несколько раз удалось сфотографировать во время тестов в Европе. По снимкам видно, что Audi Q8 почти полностью повторит дизайн концептуального Q8 Sport, дебют которого состоялся в минувшем году в Женеве. Флагманскую модель оснастят спортивными бамперами, большими воздухозаборниками и сплиттером.

Техническая составляющая кроссовера пока сохраняется в тайне. По неподтверждённой информации, моторная гамма серийного автомобиля будет включать бензиновые и дизельные турбодвигатели V6 и V8.

Позднее Audi Q8 обзаведётся спортивной версией SQ8, которая будет бороться за внимание потребителей с BMW X6 M. Кроссовер оборудуют гибридной установкой на базе 3,0-литрового 444-сильного бензинового агрегата TFSI V6. Позднее Audi Q8 обзаведётся спортивной версией SQ8, которая будет бороться за внимание потребителей с BMW X6 M. Кроссовер оборудуют гибридной установкой на базе 3,0-литрового 444-сильного бензинового агрегата TFSI V6.





Яна Васильева