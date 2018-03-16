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| | Тюнеры из Carlex презентовали экстремальный Mercedes-Benz X-Class

Тюнеры из Carlex презентовали экстремальный Mercedes-Benz X-Class

Сегодня, 19:57
Польские специалисты из известного ателье Carlex Design представили результаты своей работы над премиальным пикапом Mercedes-Benz X-Class. Внедорожный грузовик получил приставку Exy, а также «городскую» и внедорожную версии, тираж каждой из которых составит 999 единиц.

Тюнеры из Carlex презентовали экстремальный Mercedes-Benz X-Class

 

Новый Mercedes-Benz X-Class Exy Urban позиционируется разработчиками как «экстремальный городской пикап». Новинка поставлена на 22-дюймовые колесные диски, а также имеет несколько заниженный дорожный просвет. Помимо этого, немецкий премиум-пикап оснащается кастомным обвесом из карбона, легкой крышкой грузовой платформы, а также спортивными сидениями Recaro.

Что касается внедорожного Mercedes-Benz X-Class Exy Off-Road, то данная модель в свою очередь получает перенастроенную подвеску с завышенным клиренсом, а также блок из дополнительных осветителей на крыше. Любителям приключений придут на помощь расширенные колесные арки, лебедка с крюком, а также стальная защита днища и мотора.

Тюнеры из Carlex презентовали экстремальный Mercedes-Benz X-Class

 

Разработчики из Carlex отметили, что тираж каждого из Mercedes-Benz X-Class Exy составит 999 единиц, а стоимость грузовика будет озвучена несколько позже.
Васисуалий Мурчалов
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