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| | Концепт Mercedes-Maybach GLS могут показать в апреле

Концепт Mercedes-Maybach GLS могут показать в апреле

Сегодня, 22:00
СМИ сообщают, что компания Mercedes-Benz планирует 25 апреля 2018 года в рамках международного автосалона в Пекине презентовать новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Примечательно, что модель станет первым SUV в линейке роскошного суббренда Maybach.

Концепт Mercedes-Maybach GLS могут показать в апреле

 

Британское автомобильное издание Autocar со ссылкой на собственные источник в компании Mercedes-Benz сообщает, что в рамках автосалона в Пекине будет представлена концептуальная версия нового Mercedes-Maybach GLS, но серийный вариант исполнения будет мало отличаться от прототипа.

Ещё с 2014 года в СМИ периодически появлялась информация о том, что немецкие разработчики готовятся презентовать первый в своей истории внедорожник Mercedes-Maybach GLS, но разработчики не подтвердили эту информацию.

Концепт Mercedes-Maybach GLS могут показать в апреле

 

Ожидается, что новый Mercedes-Maybach GLS будет выполнен на базе стандартного GLS, однако модель получит более роскошную решетку радиатора, а также зауженную лазерную оптику. Задний ряд кресел будет выполнен в формате двух раздельных сидений. Информации о технических характеристиках новинки пока нет, однако модель может получить гибридный 800-сильный мотор, выполненный на базе 4,0-литрового V8.
Васисуалий Мурчалов
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