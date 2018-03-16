Эксперты: Что относится к незначительным повреждениям машины при ДТП?

Одним из условий оформления Европротокола является несущественное повреждение автомобиля, устранение которого обойдётся не дороже 50 000 рублей. Однако далеко не все водители представляют, какие из повреждений не превысят установленный лимит, потому агентство «АВТОСТАТ» составило соответствующий перечень.

Эксперты отмечают, что подготовили список для отечественных машин. Менее чем в 50 000 рублей обойдётся замена разбитой фары, сломанного бокового зеркала, треснувшего бампера, а также устранение царапины и вмятины. Примечательно, что вмятина должна занимать менее 10% от всей площади детали и не может нарушать каркас авто.

Аналитики также выделили ряд типичных ситуаций, в которых появляются подобные повреждения. Во-первых, одна машина могла «догнать» другую на скорости до 15 км/ч, что часто бывает в пробке или на светофоре. Во-вторых, несущественные дефекты возникают, когда автомобили не смогли разъехаться в узком пространстве. Наконец, возможна ситуация, когда транспортное средство сдавало задом и врезалось в стоящий автомобиль.

Эксперты советуют избегать Евпропротокола, если одна из машин передом въехала в бок другой или отсутствуют явные повреждения. Кроме того, лучше воздержаться от составления документа, если автомобиль грязный, поскольку под слоем пыли могут скрываться серьёзные повреждения.

Яна Васильева