Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

Кроссовер Soueast DX7 прошел модернизацию на узлах Mitsubishi. Транспортное средство дебютирует в апреле в рамках Пекинского мотор-шоу.

Кроссовер Soueast DX7 является детищем совместного предприятия, образованного компаниями Mitsubishi, China Corp. и Fujian Motor. Обновленный паркетник обзавелся иной оптикой, видоизмененным передними бампером. Салон автомобиля доработан улучшенной передней консолью, продвинутой мультимедийной системой и сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов и подсветкой.

При габаритах 4585х1900х1718 мм обновленный кроссовер Soueast DX7 имеет расстояние между осями в 2700 мм. Для машины предусмотрена новая 1,8-литровая установка Mitsubishi 4K20T MIVEC 1.8T с нагнетателем тягой 197 лошадиных сил. Пару ей составляет шестидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Автомобиль будет продаваться только с передним приводом.

Обновленный кроссовер Soueast DX7 оснащается двухзонным климат-контролем, системой экстренного торможения, функцией курсовой устойчивости, адаптивным головным светом, передними креслами с подогревом, круговым обзором, датчиками парковки. На рынок машина отправится незадолго после презентации. Первым рынком для нее станет Китай. Ценник новинки пока не озвучивается.

Иван Головин