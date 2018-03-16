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| | Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

Сегодня, 20:34
Кроссовер Soueast DX7 прошел модернизацию на узлах Mitsubishi. Транспортное средство дебютирует в апреле в рамках Пекинского мотор-шоу.

 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Кроссовер Soueast DX7 является детищем совместного предприятия, образованного компаниями Mitsubishi, China Corp. и Fujian Motor. Обновленный паркетник обзавелся иной оптикой, видоизмененным передними бампером. Салон автомобиля доработан улучшенной передней консолью, продвинутой мультимедийной системой и сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов и подсветкой.
 
При габаритах 4585х1900х1718 мм обновленный кроссовер Soueast DX7 имеет расстояние между осями в 2700 мм. Для машины предусмотрена новая 1,8-литровая установка Mitsubishi 4K20T MIVEC 1.8T с нагнетателем тягой 197 лошадиных сил. Пару ей составляет шестидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Автомобиль будет продаваться только с передним приводом.
 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Модернизирован кроссовер Soueast DX7 на агрегатах Mitsubishi

 

Обновленный кроссовер Soueast DX7 оснащается двухзонным климат-контролем, системой экстренного торможения, функцией курсовой устойчивости, адаптивным головным светом, передними креслами с подогревом, круговым обзором, датчиками парковки. На рынок машина отправится незадолго после презентации. Первым рынком для нее станет Китай. Ценник новинки пока не озвучивается.

Иван Головин
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