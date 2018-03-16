Jeep показал две новых версии Wrangler для пасхального сафари

Компания Jeep разместила в сети тизеры двух прототипов, созданный для пасхального сафари, которое проведут с 24 марта по 1 января в окрестностях города Моаб, штат Юта. Основой для обоих внедорожников послужил новый Wrangler.

Первый автомобиль под названием Jeepster получил двухцветный кузов. Любопытно, что это имя мог получить новый небольшой кроссовер. Кузов второго концепта, название которого пока не сообщается, окрасили в оранжевый цвет. Судя по тизеру, автомобиль получит круглые передние фары, трапециевидную радиаторную решётку и крупные диски. Первый автомобиль под названием Jeepster получил двухцветный кузов. Любопытно, что это имя мог получить новый небольшой кроссовер. Кузов второго концепта, название которого пока не сообщается, окрасили в оранжевый цвет. Судя по тизеру, автомобиль получит круглые передние фары, трапециевидную радиаторную решётку и крупные диски.

По традиции в проекте участвует компания Mopar, выпускающая аксессуары и запчасти для внедорожников. Обе новинки базируются на внедорожнике Jeep Wrangler свежей генерации, презентация которого прошла в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года.

Напомним, в прошлом году на пасхальном сафари Jeep представляли семь прототипов, для пяти из которых основой стала модель Wrangler. Ещё один автомобиль создали на базе Compass, а последний на базе Grand Cherokee 1993 года.

Одним из самых любопытных концептов был хот-род Quicksand с укороченным лобовым стеклом, лебёдками и мотором V8 HEMI объёмом 6,4 литра. Помимо этого, стоит упомянуть Luminator, который получил дополнительные светодиодные осветители от Magneti Marelli. Одним из самых любопытных концептов был хот-род Quicksand с укороченным лобовым стеклом, лебёдками и мотором V8 HEMI объёмом 6,4 литра. Помимо этого, стоит упомянуть Luminator, который получил дополнительные светодиодные осветители от Magneti Marelli.

Яна Васильева