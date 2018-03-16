Volkswagen показал новые рендеры гоночного электрокара

Немецкая компания Volkswagen продолжает «дразнить» публику новыми тизерными изображениями полностью электрического гоночного болида. Отмечается, что модель уже 24 июня нынешнего года примет участие в американских гонках по подъёму на гору Пайкс Пик.

Примечательно, что последний раз немецкая компания Volkswagen принимала участие в гонках на Пайкс Пик порядка 30 лет назад. В последний раз честь марки защищал 600-сильный Volkswagen Golf с двумя моторами, однако тогда из-за технической неисправности болид не смог дойти до финиша, хотя на старте модель показывала хорошее время.Что касается нового болида, то на этот раз компания Volkswagen отправит на Пайкс Пик полностью электрический болид, который, по словам разработчиков, имеет революционные литий-ионные аккумуляторы. К сожалению, техническая часть модели пока не раскрывается.

Васисуалий Мурчалов

Новый электрический болид получил широкий сплиттер спереди, а на задней части кузова расположилось огромное аэродинамическое антикрыло. Отмечается, что пилотировать новинку будет известный по гонкам «24 часа Ле-Мана» гонщик Роман Дюма, который ранее прошёл Пайкс Пик за 8 минут и 51,4 секунды.