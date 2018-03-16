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| | Правительство Японии поддержит разработку летающих авто

Правительство Японии поддержит разработку летающих авто

Сегодня, 19:00

Власти Японии решили поддержать компании, которые разрабатывают летающие автомобили. Предполагается, что подобный тип транспорта позволит решить проблему пробок и оптимизировать грузовые потоки.

 

Правительство Японии поддержит разработку летающих авто

 

Как передаёт телеканал NHK, министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает летающие автомобили одной из самых перспективных отраслей индустрии, поэтому создаст соответствующее законодательство. При министерстве планируется создать совет экспертов, который будет координировать обсуждение и работы по созданию подобных машин, а также организацию их производства.

 

Отметим, что над летающими авто работают во многих странах мира, на сегодняшний день существует более 10 стартапов. В сентябре прошлого года в Дубае совершило тестовый полёт беспилотное такси, а компания Airbus не так давно успешно протестировала прототип летающего авто Vahana.

В Японии такие технологии разрабатывает компания Cartivator совместно с Toyota Motor. Партнёры собираются достроить прототип летающего авто к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Ещё в мае минувшего года стало известно, что Toyota инвестировала в данный проект 40 млн иен (около 350 000 долларов).


Яна Васильева
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