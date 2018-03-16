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| | Mercedes-Benz обновит интерьер классических 300 SL

Mercedes-Benz обновит интерьер классических 300 SL

Сегодня, 15:01
Не секрет, что купе Mercedes-Benz 300 SL и Mercedes-Benz 300 SL Gullwing являются самыми впечатляющими спорткарами в истории немецкой компании, но данные модели из-за возраста сохранить в первоначальном виде сложно даже самым трепетным коллекционерам. Разработчики из Mercedes-Benz предлагают владельцам спорткаров обновить обивку салона.

Mercedes-Benz обновит интерьер классических 300 SL

 

Стоит отметить, что модели Mercedes-Benz 300 SL и Mercedes-Benz 300 SL Gullwing выпускались с 1954 по 1963 года, поэтому с тех пор отделка салона сохранившихся моделей изрядно «потрепалась». Модель в кузове купе выходила лимитированным до 1 400 единиц тиражом, а моделей Gullwing с открытым верхом было выпущено 1 858 штук.

В компании Mercedes-Benz заявили, что на фоне многочисленных обращений владельцев Mercedes-Benz 300 SL и Mercedes-Benz 300 SL Gullwing было принято решение возобновить производство высококачественной клетчатой ткани, которой были обиты сидения спорткаров. Примечательно, что на долю такой отделки в 1950-х годах приходилось 80% заказов, а остальные спорткары получали кожаный салон.

Mercedes-Benz обновит интерьер классических 300 SL

 

Наряду с этим стоит отметить, что обновление салона спорткаров обойдётся не дешево. Один погонный метр уникальной ткани стоит 184 евро, что эквивалентно почти 13 000 рублей. Стоимость самой работы по обивке взымается отдельно.
Васисуалий Мурчалов
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