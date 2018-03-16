Mercedes-Benz составил ТОП-5 своих лучших кабриолетов

Немецкая компания Mercedes-Benz продолжает серию видеороликов Best of Benz, которые показывают лучшие модели бренда по мнению самих разработчиков. На этот раз в компании рассказали о «пятерке» самых впечатляющих и дорогих кабриолетов в истории Mercedes-Benz.

На пятом месте рейтинга расположился кабриолет Mercedes-AMG GT C Roadster, который оснащается 550-сильным мотором V8. Модель способна разогнаться до «сотни» всего за 3,6 секунды. Второе место в ТОП-лучших кабриолетов Mercedes-Benz достается модели 280 SE 3.5 Cabriolet, которая имеет 3,5-литровый мотор V8 мощностью в 200 лошадиных сил. Модель не отличается высокой динамикой, но способна удивить ослепительной роскошью.На третьей строчке расположился преемник Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet – модель S-Class Cabriolet. По данным разработчиков, данная модель является «инновационной роскошью, обернутой в чувственный внешний дизайн».

На втором месте довольно неожиданно расположился концепт – речь идёт о потрясающем Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, который является «автомобилем мечты завтрашнего дня». Новинка приводится в движение четырьмя электромоторами отдачей в 750 лошадиных сил. Самым впечатляющим кабриолетом бренда оказался Mercedes-Benz 300 SL Roadster, который является знаковой для бренда моделью, которая первой получила систему прямого впрыска топлива.

Васисуалий Мурчалов