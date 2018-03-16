Audi присоединилась к разработке летающего автомобиля Airbus

Немецкий премиальный бренд Audi присоединился к разработке летающего автомобиля Airbus Pop.Up. Отмечается, что компания из Ингольштадта будет отвечать за дизайн новинки, который должен стать более премиальным и привлекательным.

Васисуалий Мурчалов

В рамках проходящего в эти дни автосалона в Женеве состоялась премьера нового летающего автомобиля Pop.Up Next, который разработан компанией Audi. Стоит отметить, что в техническом плане модель мало чем отличается от стандартного Airbus Pop.Up, новый концепт получил стильный внешний вид от дизайнеров Audi.Стоит напомнить, что концептуальный Airbus Pop.Up представляет собой высокотехнологическую контракцию, которая состоит из пассажирского модуля, а также двух съёмных модулей – первая часть модели позволяет передвигаться по дорогам, но колеса могут быть заменены на модуль с четырьмя лопастными моторами.Новый Airbus Pop.Up представляет собой полностью беспилотный аппарат, который приводится в движение полностью электрическим мотором. По данным СМИ, на плечи инженеров Audi ляжет задача разработки более универсального мотора, а также обеспечение быстрого перехода из наземного режима в летательный.