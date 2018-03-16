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| | McLaren выпустит самый черный суперкар 570GT

McLaren выпустит самый черный суперкар 570GT

Сегодня, 15:22

Придворное ателье MSO подготовило новую эксклюзивную версию McLaren 570GT, дизайн которой примечателен отсутствием каких-либо цветов, за исключением чёрного. Новинку выпустят лимитированным тиражом всего в 100 автомобилей.

McLaren выпустит самый черный суперкар 570GT

 

Стоит отметить, что создание особой модели не является новым опытом для MSO. Ранее свет увидели специальные модификации 720S Atlantic Blue и 570S MSO X. Специально для нового McLaren 570GT MSO Black Collection был разработан уникальный оттенок чёрного, получивший название Dark Palladium.

 

В такой цвет окрасили все элементы экстерьера, включая воздухозаборники, сплиттеры, юбки и кованые колёсные диски, «обутые» в покрышки Pirelli P Zero Corsa. Что касается отделки салона, то здесь использовались чёрные алькантара и кожа.

Кроме того, новинку оснастили камерой заднего вида, стереосистемой Bowers and Wilkins с 12 динамиками и спортивной выпускной системой, которая позволила снизить вес спорткара на пять килограммов. Двигатель модели сохранился без изменений. Напомним, McLaren 570GT приводится в движение 3,8-литровым битурбированным V8 с отдачей 570 лошадиных сил.

McLaren выпустит самый черный суперкар 570GT

 

McLaren выпустит самый черный суперкар 570GT

 

Новый McLaren570GT MSO Black Collection оценили в 251 000 долларов, что в пересчёте составляет около 14 222 000 рублей. Продажи эксклюзивного автомобиля стартуют летом нынешнего года.

 


Яна Васильева
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