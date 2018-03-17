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| | Европейские продажи LADA в феврале увеличились на 23%

Европейские продажи LADA в феврале увеличились на 23%

Сегодня, 07:00
Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в феврале нынешнего года в странах Европейского Союза было реализовано 422 новых автомобиля российского бренда LADA. Такой показатель сразу на 23% выше, чем результат второго месяца 2017 года.

Европейские продажи LADA в феврале увеличились на 23%

 

Аналитики отмечают, что в феврале нынешнего года российский бренд LADA в странах Евросоюза смог реализовать 422 автомобиля, что на 23% больше, чем годом ранее. Отмечается, что доля компании «АвтоВАЗ» на автомобильном рынке Европы составляет мизерные 0,01%, что соответствует объёмам реализации люксовых автомобилей от Bentley, Dodge и Maserati.

Для сравнения, в феврале 2018 года компания Volkswagen реализовала в Европейском Союзе 126 000 автомобилей, а французский конкуренты из Renault и Peugeot добились результатов в 80 500 и 79 100 проданных моделей соответственно.

Что касается продаж за январь и февраль нынешнего года, то тут компании LADA на рынках стран Евросоюза удалось продать 800 автомобилей. Данный показатель на 22,3% больше, чем результаты реализации за аналогичный период 2017 года. Стоит отметить, что рост проса на модели LADA в ЕС начался после дебюта на рынке нового LADA Vesta.
Васисуалий Мурчалов
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