В продажу поступила удлинённая версия кроссовера Skoda Karoq

Чешская марка Skoda запускает продажи новой версии кроссовера Karoq, предназначенной для китайского авторынка. Первые товарные автомобили уже появились в дилерских центрах, однако официальные продажи стартуют 19 марта.

Китайский вариант Skoda Karoq получил ряд изменений во внешности по сравнению с кроссовером, предлагаемым на рынке Европы. Модель обзавелась серебристыми накладками на бампера, «фэйковыми» патрубками и логотипами на крыльях и передних дверях.

Однако основным отличием стала удлинённая колёсная база, которая достигает 2 688 мм (+50 мм). Наряду с этим у автомобиля стала больше длина – 4 432 мм (+50 мм), а также выросла высота до 1 614 мм (+9 мм). Ширина по-прежнему составляет 1 841 мм.

«Растянутый» Skoda Karoq китайские автолюбители смогут купить с 1,2- и 1,4-литровыми турбодвигателями, выдающими 116 и 150 лошадиных сил. В паре с ними работает 6-скоростная «механика» или 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG, тип привода – исключительно передний.

В арсенале кроссовера появились светодиодные фонари, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель, парковочный ассистент, панорамная крыша и мультимедийный центр с 9,2-дюймовым сенсорным дисплеем. Цены на новый Karoq варьируются от 139 900 до 189 900 юаней (1 261 000-1 712 000 рублей).

Яна Васильева