Авторынок Евросоюза в январе-феврале вырос на 5,8%

Согласно информации ассоциации европейских автопроизводителей, в январе и феврале нынешнего года в странах Европейского Союза было реализовано 2 379 000 легковых и легких коммерческих автомобилей. Отмечается, что такой показатель сразу на 5,8% больше, чем результаты продаж двух первых месяцев 2017 года.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики отметили, что лидером по росту спроса за январь-февраль нынешнего года стала компания PSA Group, продажи которой в годовом сравнении увеличились сразу на 70,6%. Реализация Hyundai Motor увеличилась на 10,6%, а модели концерна Volkswagen Group стали популярнее на 9,3%.Самый значительный рост был зафиксирован на рынках Болгарии и Хорватии, где спрос увеличился на 39,5%. В Греции продажи новых автомобилей выросли на 34,9%, а в Румынии и Венгрии фиксируется рост на 33,6% и 30,8%. Наибольшее снижение спроса отмечается в Великобритании (-5,1%).Что касается февраля нынешнего года, то за данный период в Европе приобрели 1 125 000 новых автомобилей, что свидетельствует о росте спроса на 4,3%. Лидером по росту реализации стала PSA Group (+67,7%) и Volkswagen Group (9,4%). Самыми активными рынками вновь стали Болгария и Хорватия, а в аутсайдерах – Великобритания.