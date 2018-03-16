"АвтоВАЗ" выпустит самый доступный автомобиль на метане в 2019 году

Компания «АвтоВАЗ» приступит к серийному выпуску двухтопливного седана LADA Granta в 2019 году. Новинка с приставкой CNG в названии будет работать как на метане, так и на бензине, причём модель сможет проезжать без дозаправки до 1 000 километров.

О планах ПАО «АвтоВАЗ» наладить сборку LADA Granta CNG стало известно из презентации руководителя отдела машин специального назначения Сергея Ивлеева, однако компания пока официально не подтвердила эту информацию. Представители автогиганта «АвтоВАЗ» заявили, чего сегодня ведётся изучение потенциального спроса, после чего будет принято окончательное решение по данному проекту.

Ранее стало известно, что использование природного газа поможет уменьшить затраты на горючее более чем втрое. Кроме того, благодаря комбинированной топливной установке автомобиль будет способен преодолеть до 1 000 километров без дозаправки. Предположительно стоимость LADA Granta CNG составит менее 600 000 рублей, что дороже бензинового варианта на 100 000-200 000 рублей.

Напомним, что в настоящее время «АвтоВАЗ» уже выпускает двухтопливный седан LADA Vesta. Когда в баллонах заканчивается газ, двигатель автоматически начинает работать на бензине. Вместе с тем есть возможно принудительно перевести автомобиль с газа на бензин и наоборот.

Яна Васильева