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| | В России наладят сборку обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail

В России наладят сборку обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail

Сегодня, 13:07
Компания Nissan наладит производство рестайлинговых кроссоверов Qashqai и X-Trail на предприятии в Санкт-Петербурге. Соответствующей информацией с журналистами поделился Роман Скольский, глава по связям с общественностью российского подразделения Nissan.

В России наладят сборку обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail

 

Господин Скольский отметил, что для запуска производства Qashqai и X-Trail необходимо время, при этом сроки выхода кроссоверов на авторынок РФ пока не уточняются. Стратегия развития компании Nissan предполагает акцент на моделях, которые сходят с конвейеров петербургского автозавода: Qashqai, X-Trail и Murano.

В прошлом году объем выпуска на предприятии вырос на 26% или до 45 827 машин. Примечательно, что с октября на заводе ввели вторую смену ради удовлетворения растущего в РФ спроса на Nissan Qashqai и X-Trail. Отметим, что данные модели попали в ТОП-25 бестселлеров российского авторынке в 2017 году.

«Благодаря собственному производству в стране нам легче контролировать расходы, а значит, и цены на автомобили», – отметил господин Скольский.


Представитель компании подчеркивает, что локализация производства кроссоверов помогает быстро реагировать на ситуацию на рынке и адаптировать автокомпоненты к местным погодным и дорожным условиям. Помимо этого, она даёт возможность участвовать в госпрограммах.
Яна Васильева
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