В России наладят сборку обновлённых Nissan Qashqai и X-Trail

Господин Скольский отметил, что для запуска производства Qashqai и X-Trail необходимо время, при этом сроки выхода кроссоверов на авторынок РФ пока не уточняются. Стратегия развития компании Nissan предполагает акцент на моделях, которые сходят с конвейеров петербургского автозавода: Qashqai, X-Trail и Murano.
В прошлом году объем выпуска на предприятии вырос на 26% или до 45 827 машин. Примечательно, что с октября на заводе ввели вторую смену ради удовлетворения растущего в РФ спроса на Nissan Qashqai и X-Trail. Отметим, что данные модели попали в ТОП-25 бестселлеров российского авторынке в 2017 году.
Представитель компании подчеркивает, что локализация производства кроссоверов помогает быстро реагировать на ситуацию на рынке и адаптировать автокомпоненты к местным погодным и дорожным условиям. Помимо этого, она даёт возможность участвовать в госпрограммах.