Опубликованы тизеры внедорожников Ford Bronco и Ford Explorer ST

Джим Хэкетт, руководитель компании Ford во время посвященной новинкам пресс-конференции рассказал о новом внедорожнике Ford Bronco, а также о «заряженном» кроссовере Ford Explorer ST. Кроме того, господин Хэкетт опубликовал первые тизерные изображения моделей.

Новый Ford Bronco на тизерном изображении скрывается под тканью, но можно заметить, что речь идёт о рамном внедорожнике с «квадратным» кузовом. Модель базируется на новом пикапе Ford Ranger, который был показан публике на автосалоне в Детройте в январе нынешнего года. Глава Ford отметил, что новинка дебютирует на рынке не ранее 2020 года, а её производство будет налажено в Мичигане.Технические характеристики нового Ford Bronco пока не озвучены, но инсайдеры отмечают, что модель получит 2,7-литровы мотор V6 EcoBoost, который способен генерировать 325 лошадиных сил.

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Кроме того, глава Ford опубликовал тизер нового «заряженного» кроссовера Ford Explorer ST, который также будет представлен в 2019 году. Внешность модели пока не раскрыта, но новинка получит много общего с Ford Edge ST. Кроме того, господин Хэкетт попросил гостей пресс-конференции «закрыть глаза и представить Ford Mustang в формате внедорожника», но детали о такой модели не были озвучены.