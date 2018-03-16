Эксперты пообещали российскому авторынку светлое прошлое

Специалисты британской компании EY считают, что к 2021 году продажи автомобилей в России выйдут на уровень 2014 года и достигнут 2 500 000 единиц. Отметим, что это самый оптимистичный прогноз касательно развития российского авторынка.

Ожидается, что в 2020 году в РФ удастся реализовать 2 300 000 автомобилей, а спустя год продажи будут достигать докризисного показателя в 2 500 000 машин. Вместе с тем эксперты отмечают влияние рисков, связанных с макроэкономикой и действиями властей, включая неопределённую позицию государства относительно нового инвестрежима.

В EY обосновали свой прогноз низкой обеспеченностью граждан личным транспортом. На 1 000 человек в России приходится 351 автомобиль, что на 43% меньше среднего показателя в странах Западной Европы и на 55% меньше относительно Северной Америки. Помимо этого, средний возраст российского автопарка составляет более 12 лет.

По итогам нынешнего года российские дилеры должны продать около 1 800 000 легковых авто и LCV, считают представители EY. Не последнюю роль в росте авторынке сыграют государственная поддержка и эффект отложенного спроса.

Напомним, что на прошлой неделе PwC представила менее оптимистический прогноз. Согласно расчетам фирмы, российский авторынок за ближайшие пять лет не сможет восстановиться до уровня 2014 года.

Яна Васильева