«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Лондона Рэпер Замай в новом клипе назвал русскую культуру «говном» Хакеры сумели внедрить антивирус в вирус На корабле адмирала Нельсона разгуливал призрак в длинном халате Ольга Бузова готова раскрыть «страшную правду» о рэпере Моте Поклонская с помощью ЦИК хочет снять с выборов кандидатуру Собчак Стюардессы самолета сломали кабинку туалета, чтобы прервать секс пассажиров Показана работа самообучаемой камеры от Huawei P20 Савченко просит Путина посадить ее в российскую тюрьму Женщина съела сырой фарш с маслом и закусила неочищенным лимоном Валентин Гафт шокировал всех на похоронах Табакова Анна Седокова рассказала, как худеет к лету
| | Эксперты пообещали российскому авторынку светлое прошлое

Эксперты пообещали российскому авторынку светлое прошлое

Сегодня, 12:13

Специалисты британской компании EY считают, что к 2021 году продажи автомобилей в России выйдут на уровень 2014 года и достигнут 2 500 000 единиц. Отметим, что это самый оптимистичный прогноз касательно развития российского авторынка.

Эксперты пообещали российскому авторынку светлое прошлое

 

Ожидается, что в 2020 году в РФ удастся реализовать 2 300 000 автомобилей, а спустя год продажи будут достигать докризисного показателя в 2 500 000 машин. Вместе с тем эксперты отмечают влияние рисков, связанных с макроэкономикой и действиями властей, включая неопределённую позицию государства относительно нового инвестрежима.

 

В EY обосновали свой прогноз низкой обеспеченностью граждан личным транспортом. На 1 000 человек в России приходится 351 автомобиль, что на 43% меньше среднего показателя в странах Западной Европы и на 55% меньше относительно Северной Америки. Помимо этого, средний возраст российского автопарка составляет более 12 лет.

По итогам нынешнего года российские дилеры должны продать около 1 800 000 легковых авто и LCV, считают представители EY. Не последнюю роль в росте авторынке сыграют государственная поддержка и эффект отложенного спроса.

Напомним, что на прошлой неделе PwC представила менее оптимистический прогноз. Согласно расчетам фирмы, российский авторынок за ближайшие пять лет не сможет восстановиться до уровня 2014 года.


Яна Васильева
Новости по теме
Эксперты предсказывают российскому авторынку значительный рост в 2018 году
Эксперты предсказывают российскому авторынку значительный рост в 2018 году

Российские автомобильные эксперты предсказывают двухзначное увеличение продаж машин на отечественном рынке в 2018 году. Аналогичного мнения придерживаются

Аналитики ухудшили прогноз падения российского авторынка
Аналитики ухудшили прогноз падения российского авторынка

Аналитики пересмотрели свои данные о спаде продаж автомобилей на рынках РФ. Из их слов следует, что за первую половину 2016 года реализация на автомобильных

Kia в 2015 году прогнозирует падение российского авторынка на треть
Kia в 2015 году прогнозирует падение российского авторынка на треть

Представители известного автомобилестроителя Kia прогнозируют, что по итогам 2015 года продажи на российском рынке упадут на треть. В количественном выражении,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости