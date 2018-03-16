Эксперты пообещали российскому авторынку светлое прошлое

Специалисты британской компании EY считают, что к 2021 году продажи автомобилей в России выйдут на уровень 2014 года и достигнут 2 500 000 единиц. Отметим, что это самый оптимистичный прогноз касательно развития российского авторынка.
Ожидается, что в 2020 году в РФ удастся реализовать 2 300 000 автомобилей, а спустя год продажи будут достигать докризисного показателя в 2 500 000 машин. Вместе с тем эксперты отмечают влияние рисков, связанных с макроэкономикой и действиями властей, включая неопределённую позицию государства относительно нового инвестрежима.
В EY обосновали свой прогноз низкой обеспеченностью граждан личным транспортом. На 1 000 человек в России приходится 351 автомобиль, что на 43% меньше среднего показателя в странах Западной Европы и на 55% меньше относительно Северной Америки. Помимо этого, средний возраст российского автопарка составляет более 12 лет.
По итогам нынешнего года российские дилеры должны продать около 1 800 000 легковых авто и LCV, считают представители EY. Не последнюю роль в росте авторынке сыграют государственная поддержка и эффект отложенного спроса.
Напомним, что на прошлой неделе PwC представила менее оптимистический прогноз. Согласно расчетам фирмы, российский авторынок за ближайшие пять лет не сможет восстановиться до уровня 2014 года.